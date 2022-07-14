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Son dakika haber | Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Sel felaketinde tatilde olan İmamoğlu'na pankartlı tepki

Son dakika haberleri: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanırken tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç belediye binası önünde pankart açtı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanırken tatile giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç belediye binası önünde pankart açtı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış bazı noktalarda sel felaketi neden oldu. Felaketin olduğu günlerde Fethiye'de tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir grup genç, "İstanbul'umuza hoş geldiniz" ve "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" yazılı pankartlar açtı. Herhangi bir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşuna üye olmadıklarını dile getiren gençler, polis ekiplerinin uyarının ardından pankartlarını toplayarak olaysız şekilde dağıldı.

(Davut Has - Elif Somuncu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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