Son dakika haberleri... 8 aylık Hayrettin için zamanla yarıştılar... Süt içtikten sonra burnundan kan geldi, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü

Son dakika habere göre 8 aylık Hayrettin için zamanla yarıştılar.

8 aylık Hayrettin için zamanla yarıştılar... Süt içtikten sonra burnundan kan geldi, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü

Sekiz aylık Hayreddin az daha sütten boğuluyordu

Kalbi duran 8 aylık bebek hastanede hayata döndürüldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda annesinin emzirip beşiğine yatırdığı 8 aylık bebek, genzine kaçan süt nedeniyle ölü halde götürüldüğü Devlet Hastanesinde doktorun müdahalesi sonucu hayata döndü.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Alanyurt caddesinde bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Vaad ve Hattab Elhumeydi çiftinin 8 ay önce dünyaya gelen Hayreddin, emzirildikten sonra annesi tarafından beşiğine yatırıldı. 1 sat sonra bebeğini kontrol etmeye gelen anne, bebeğinin burnunda kan geldiğini ve hakaretsiz yattığını fark ederek yardım istedi.

Hastanede hayata döndü

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen bebeğin genzine anne sütünün kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Acil Serviste görevli doktorlar, bebeği hayata döndürmek için zamanla yarıştılar. 1 saat süren Kalp masajı ve yapılan tüm müdahaleler sonucunda bebeğin, kalbi çalışmaya başladı. Hayata dönen bebek, solunum cihazına bağlanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.