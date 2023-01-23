Sekerek geldiği apartmanda, eşyaları çalıp topladıkça iyileşti

Antalya'da bir apartmana dadanan topal hırsız, tadilattaki daireden 1 gün arayla televizyon ve matkap çalıp kayıplara karıştı. Binaya ilk gün tek ayak üzerinde sekerek, ikinci gün ise hafif topallayarak gelen hırsız, eşyaları çaldığı dairedeki yeni yapılan seramikler üzerine de büyük tuvaletini yaptı. Dairenin sahibi, "Eşyaları topladıkça iyileşmiş ama seramiklerin üzerine tuvaletini de yapıp gitmiş. Ondan kalan tek ipucu bu oldu" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Turgut Sarıoğlu'nun tadilata sokturduğu dairede 1 gün arayla iki hırsızlık olayı yaşandı. Ustalara ait matkap ve daire içerisinden televizyon çalındığını, tuvalet kısmında da bir kişinin tuvaletini yaptığını fark eden Sarığoğlu, güvenlik kameralarını inceleyince izledikleri karşısında adeta şoke oldu. Kimliği belirsiz şüphelinin ilk gün sekerek gelip matkabı aldığını, ikinci gün yine aynı saatte topallayarak gelip televizyonu çaldığını görünce polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bir gün arayla gerçekleşen hırsızlık olayları, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

"Ondan kalan tek ipucu oldu"

Olay gününü anlatan Turgut Sarıoğlu, "İlk gün matkabı almış, ikinci gün ise daireye girip önce tuvaletini yapmış, ardından da televizyonu alıp gitmiş. Tuvalet yoktu, seramik üzerine yapmış. Sanırım tutamamış. Ondan kalan tek ipucu oldu. Araştırdık fakat DNA belli olmuyormuş" diye konuştu.

"Eşyaları topladıkça iyileşmiş"

Hırsız için video hazırladıklarını da aktaran Sarıoğlu, "'Seni Gidi Topal' şarkısıyla video hazırladık. Yüzümüzü gülümseten tek şey bu oldu. Topallayarak geldi, ikinci gün ise televizyon aldıktan sonra daha iyiydi. Eşyaları topladıkça iyileşmiş" ifadelerini kullandı. - ANTALYA