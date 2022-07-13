Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar Van'ın Çaldıran ilçesinde şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı. Van'ın Çaldıran ilçesinde şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şeker toplamak için girdikleri apartmanın asansöründe mahsur kalan ve yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çocukları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.