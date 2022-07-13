Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar - Haberler

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Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar

Van'ın Çaldıran ilçesinde şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şeker toplamak için girdikleri apartmanın asansöründe mahsur kalan ve yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çocukları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler

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