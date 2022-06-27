Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

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Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden şeker kutusu ile kamufle edilmiş uyuşturucu maddeler çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden şeker kutusu ile kamufle edilmiş uyuşturucu maddeler çıktı. Çok sayıda uyuşturucu ile yalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi'nde devriye gezen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yol üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Y.M. isimli şahsın üstünü arayan ekipler bir şeker kutusu ve içinde de 26 adet metamfetamin maddesi buldu.

Üzerinden uyuşturucu maddeler ile 2 bin 650 lira daha para çıkan şahıs gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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