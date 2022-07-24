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Şeker kanyonunda 14 kişi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şeker kanyonunda 14 kişi mahsur kaldı

Karabük'te gezmek için gittiği şeker kanyonunda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Karabük'te gezmek için gittiği şeker kanyonunda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar Mahallesi Aslandibi Şimşirdere bölgesinde meydana geldi. Gezmek için şeker kanyonuna giren 14 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 14 kişinin içinde bir kişinin sakatlandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ve UMKE ekipleri olay bölgesinde 2 farklı yerden 2 ekip halinde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

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