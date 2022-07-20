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Şehrin ortasında UZİ ile gezmişti, oyuncak çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehrin ortasında UZİ ile gezmişti, oyuncak çıktı

Kocaeli'de aracından UZİ tipi silah sarkıttığı görülen vatandaş yapılan ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kocaeli'de aracından UZİ tipi silah sarkıttığı görülen vatandaş yapılan ihbar üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisin ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan gri renkli hafif ticari aracın içinde oturan bir şahıs, elinde UZİ benzeri tabancayı, aracın camından sarkıttı. Çevrede başka bir sürücü tarafından fotoğraflanan olay, polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen Emniyetin güçleri aracı Başiskele ilçesinde polis kontrol noktasında durdurdu. Yapılan arama neticesinde araçtan sarkıtılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından ikaz edildikten sonra sürücü yoluna devam etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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