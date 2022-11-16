Şehrin ortasında kurşun yağdırdı, kayıplara karıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Şehrin ortasında kurşun yağdırdı, kayıplara karıştı: 1 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde daha öncesinden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Şehrin ortasında kurşun yağdırdı, kayıplara karıştı: 1 yaralı SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde daha öncesinden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, V.İ. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada şüpheli yanında bulundurduğu silahla V.İ.'ye kurşun yağdırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bölgede çalışma gerçekleştiren polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Münir Karaloğlu Sakarya 3. Sayfa Haberler

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