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Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehrin göbeğinde bıçaklı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Polis kavgaya karıştığı tespit edilen bir başka şahsı da gözaltına aldı.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi üzerinde bulunan Yenicuma Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre durak önünde karşılaşan 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada kimliği öğrenilemeyen bir kişi V.A. isimli şahsı karnından bıçaklayarak yaraladı. V.A. kanlar içinde yerde kalırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.A., sağlık ekiplerince ambulansa alındığı esnada "Ben ölmedim, ölmeyeceğim" diye bağırdı. Ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişiyse gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, gözaltına alındığı esnada polise mukavemet gösterdi.

Polis ekipleri, V.A.'yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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