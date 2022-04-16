Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler

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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. ile Ö.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Ö.Ö. yanındaki bıçakla E.E.'yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken Ö.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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