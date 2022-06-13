Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı - Haberler

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Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, kaçarken bekçilere yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, koşarak taksiye binerken polis tarafından yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehrin göbeğinde ateş eden şahıs, koşarak taksiye binerken polis tarafından yakalandı. Üzerindeki suç aletleri ile birlikte yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Olay, 12 Haziran gecesi 22.25 sıralarında Köy Garajı çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde 2 el ateş açıldığını duyan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri bölgeye geçti. Bu sırada ir şahsın koşarak bir taksiye binmeye çalıştığı görüldü.

Daha sonra bahse konu taksiyi durduran ekipler, araçtan indirilen şahsın kimliğini E.A. olarak tespit ederken, üst aramasında ise seri numarası silinmiş bir adet tabanca ve boş şarjörü ile 1 adet çakı ve mermi ele geçirdi.

Suç aletlerine el koyan polis, şahıs hakkında tahkikat başlattı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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