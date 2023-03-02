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Şehre kaçak girmeye çalışan Afgan göçmenler termal kamera ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Şehre kaçak girmeye çalışan Afgan göçmenler termal kamera ile yakalandı

Iğdır'da jandarma ekipleri şehre kaçak girmeye çalışan 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni termal kameralar tarafından yakaladı.

Iğdır'da jandarma ekipleri şehre kaçak girmeye çalışan 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni termal kameralar tarafından yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, arazide kaçak göçmen ihbarı alan Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bahse konu bölgede gece görüş cihazları ve termal dürbünler ile tarama yaptı. Ekipler yaptığı taramada bölgede hareket halinde yaya olarak ilerleyen şahısların olduğunu tespit etti. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayalık alanda gerçekleştirdiği operasyonda 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Jandarma Iğdır 3. Sayfa Haberler

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