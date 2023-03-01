Şehre kaçak girmeye çalışan Afgan göçmenler termal kamera ile yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen şehre kaçak girmeye çalışırken termal kameralar tarafından yerleri belirlenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre arazide kaçak göçmen ihbarı alan Jandarma, bahse konu bölgede gece görüş cihazları ve termal dürbünler ile tarama yaptı. Jandarma yaptığı taramada bölgede hareket halinde yaya olarak ilerleyen şahısların olduğunu tespit etti. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayalık alanda gerçekleştirdiği operasyonda 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.