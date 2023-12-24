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Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma (2)

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMAAdalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Cumhuriyet Ankara Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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