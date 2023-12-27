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Diyarbakır'da Şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'da şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin müşterek çalışması sonucu "şehitlere", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" soruşturması çerçevesinde şüpheli Y.Ç., şafak operasyonuyla ikametinde gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin adliye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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