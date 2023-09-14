'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23; ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımı ile devam ediyor. Tatbikat; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verdi.