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Şehit ve gazilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Şehit ve gazilerin ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı

Ordu'da şehit ve gazilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Ordu'da şehit ve gazilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Gölköy ilçesinde Bursa plakalı bir aracın şehit ve gaziler adına vatandaşlardan bağış adı altında fındık toplamaya çalıştığı bilgisi üzerine 6 kişi hakkında inceleme yapıldı. Yapılan inceleme ve araştırmada 6 kişinin adını kullandığı "şehit ve gaziler aileler derneği" adında bir derneğin olmadığı tespit edildi.

Gölköy Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Y.D., İ.Y., Ü.D., A.R.T, A.Y. ve N.D. isimli 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölköy Ordu 3. Sayfa Haberler

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