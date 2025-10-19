Haberler

Şehit Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Cenazesi Törenle Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Cenazesi Törenle Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri için düzenlenen askeri törenin ardından cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 19. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri için Edremit'teki askeri birlikte tören düzenlendi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Ekri'nin ailesi ve yakınları katıldı. Törende Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öz geçmişi okunarak, dualar edildi. Askeri manga tarafından omuzlara alınarak taşınan Ekri'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.