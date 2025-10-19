Şehit Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Cenazesi Törenle Uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 19. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri için Edremit'teki askeri birlikte tören düzenlendi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Ekri'nin ailesi ve yakınları katıldı. Törende Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öz geçmişi okunarak, dualar edildi. Askeri manga tarafından omuzlara alınarak taşınan Ekri'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. - BALIKESİR