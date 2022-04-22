Şehit ateşi Denizli'ye düştü

Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'in acı haberi baba ocağına ateş düşürdü

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda, Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu.

Irak'ın kuzeyine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon ve Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Kerek'ten gele acı haber, askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, komşuları ve yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Şehit Bekir Can Kerek'in naaşının yarın ikindi namazına müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedileceği açıklandı. Kısa bir süre önce nikah kıyan şehidin, önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.

Denizlilileri yasa boğan şehit haberinin ardından Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aileyi ziyaret ederek ve sosyal medyadan paylaşımda bulunarak acılarını paylaştı.