Şehit polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi
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Şehit polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.
Şehit polis memuru Resul Barutçu'nun ailesine acı haber verildi
OSMANİYE - Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu'nun Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı.
Gebeli Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi ile anne Döndü Barutçu'ya haberi emniyet yetkilileri, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - 3. Sayfa