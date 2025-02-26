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Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Memuru Onur Şirin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
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Konya'da meydana gelen kazada şehit olan Polis Memuru Onur Şirin, baba ocağı olan Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da meydana gelen kazada şehit olan Polis Memuru Onur Şirin, baba ocağı olan Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün 17.30 sıralarında Konya ili Saadet Caddesi ve Okyar Caddesi kesişim kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısları takip eden polis aracı ile tırın çarpıştığı kazada 37 yaşındaki Polis Memuru Onur Şirin şehit oldu, polis memurları Hüseyin S. ve Oğuz D. de yaralandı.

Şehit polis memurunun cenazesi memleketine getirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis Şirin için tören düzenlendi. Törene Şirin'in ailesinin yanı sıra, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Isparta Valisi Abdullah Erin, Konya il Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Yalvaç ilçe Emniyet ekipleri ve birçok vatandaş katıldı. Törenin ardından evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memurunun naaşı memleketi Yalvaç'a getirildi. Yalvaç merkez Devlethan Camii'ne getirilen şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşku Mahallesi Kabristanlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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