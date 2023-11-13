Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

İstanbul Maltepe'de polis denetim noktasında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 24 gün sonra şehit düşen Polis Memuru Lütfü Baykar için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi.

İstanbul Maltepe'de polis denetim noktasında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 24 gün sonra şehit düşen Polis Memuru Lütfü Baykar için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim günü Maltepe-Büyükyalı Köprü altında S.A. isimli ehliyetsiz şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polislere çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykar, 24 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün şehit olan polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi Ayşenur Baykar, kızları Feyzanur Baykar Sarihan ve Sena Baykar ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı. Şehit Polis Memuru Lütfü Baykar'ın naaşı, helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderildi. Törende Feyzanur Baykar Sarihan ve Sena Baykar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Emniyet teşkilatında 28 yıl

Emniyet teşkilatına 1995 yılında giren Şehit Polis Memuru Lütfü Baykar, 28 yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde polis teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yaptı. 28 yılı aşkın süreden beri emniyet teşkilatına hizmet eden Baykar, İstanbul Maltepe'de polis denetim noktasında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 24 gün sonra şehit düşmüştü. - İSTANBUL