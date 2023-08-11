Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurluyor
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Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurluyor Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor.
Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurluyor
GAZİANTEP - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa