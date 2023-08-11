Üye Girişi
Haberler

Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurluyor

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurluyor Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor.

Gaziantep şehidini son yolculuğuna uğurluyor

GAZİANTEP - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Piyade 3. Sayfa Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title