Şehit piyade uzman onbaşı kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlucan Meşeci, şaadetinin 4. yılında mezarı başında anıldı.

Suriye'nin Azez ilçesi Melkiye Üs Bölgesine 11 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlucan Meşeci, şehadetinin 4. yılında Bafra şehitliğinde kabri başında dualarla yad edildi. Program okunan Kur'an-ı Kerim ve dua ile sona erdi.

Şehit Onbaşı Mutlucan Meşeci'nin anma programına Bafra Müftüsü İbrahim Memiş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN