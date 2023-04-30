Şehit piyade uzman çavuş kabri başında anıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde şehit piyade uzman çavuş şehadetinin 1. yılında kabri başında anıldı.

30 Nisan 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkçı şehadetinin 1. yılında Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN