Şehit piyade er kabri başında anıldı Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Er Nazım Arslan, şehadetinin 25. yılında kabri başında dualarla anıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Piyade Er Nazım Arslan, şehadetinin 25. yılında kabri başında dualarla anıldı. Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde vatani görevini ifa ederken 22 Haziran 1997 tarihinde ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Er Nazım Arslan, şehadetinin 25. yılında Bakırpınar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı tarafından okunan Yasin'i Şerif ve duanın ardından program sona erdi. Şehit Piyade Er Nazım Arslan'ın anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Piyade Bafra 3. Sayfa Haberler

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