Şehit Polis Mustafa Karapınar, Kahramanmaraş'ta Defnedildi

Mersin'de görev esnasında arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Karapınar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı 2018 yılında şehit düşen babasının yanına defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar (28), merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memurunun naaşı Mersin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Burada Abdülhamit Han Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip şehit için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Vekili Hicabi Aytemur, Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, diğer protokol üyeleri, siyasiler, emniyet personeli, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helalliğin alınmasının ardından şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı.

Şehidin naaşı, 2018 yılında şehit düşen ve Şeyh Adil Şehitliğinde defnedilen babası polis memuru Ali Karapınar'ın yanına dualarla defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ