Şehit Özcan İlhan'nın cenaze namazı Bakırköy'de kılındı
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Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenaze namazı Bakırköy'de kılındı.
Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenaze namazı Bakırköy'de kılındı. Şehit İlhan'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan (26) dün şehit olmuştu. Şehit İlhan'ın cenazesi Bayrampaşa'daki baba ocağından alınan helalliğin ardından Bakırköy Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.
Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin 1 yıllık eşini, annesini ve kardeşlerini askeri yetkililer teselli etti.
Öte yandan şehit İlhan'ın cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı.
Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Özcan İlhan'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. - İSTANBUL