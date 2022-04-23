Şehit onbaşı kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Komondo Onbaşı Satılmış Şahin kabri başında dualarla anıldı.

Tunceli Nazimiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 23 Nisan 1995 tarihinde Nazimiye ilçesi Büyük Kurt Deresi Sümbüstepe mevkisinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Satılmış Şahin, şehadetinin 27 yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla yad edildi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ve Bafra İlçe Temsilcisi Selim Cılız tarafından okunan Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Sahin'in anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakıf üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa