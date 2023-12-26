Şanlıurfa'da şehit mezarı tahrip edildi, tepkiler artıyor

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şehit mezarının tahrip edilmesi tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Harrankapı Aile Mezarlığında yaşandı. Şehit Mehmet Topraksüren'in yakınları, mezarlığa gittiklerinde mezar taşının kırıldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, mezar taşını kırarak zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Bekir Kılcı, şehit kardeşi Ahmet Topraksüren ile tahrip edilen mezarı ziyaret ederek, Fatihalar okudu. Kılcı, şehit mezarına yapılan saygısızlığa tepki göstererek, mezar taşını kıran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların güvenlik güçleri tarafından başlatıldığını belirtti.

"Şehidin mezarından ne istediniz"

Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Bekir Kılcı, şehit mezarı ziyaretinde açıklamada bulundu. Kılcı, "Dün şehidimizin ailesi mezarlığa gelerek şehitlerinin mezarını ziyaret ediyorlar. Baktıklarında şehit mezarına zara verildiğini görüyorlar. Bunları yapanların kim olduğu bellidir. Terör örgütler, terör yandaşları, destek verenler ve Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapanlar yapıyor. Bizim anlamadığımız canları yananlar bizleriz ama kuyruk acısını onlar çekiyorlar. Yazık yani, şehidin mezarından ne istediniz, günahtır" dedi.

"Allah yapanları kahrı perişan etsin"

Şehidin kardeşi Ahmet Topraksüren de şehit ağabeyinin mezar taşının kırılmasına tepki gösterdi. Topraksüren, "Biz dün ailece ziyarete geldik. Gediğimizde böyle acı bir tabloyla karşılaştık. Şehidimiz kanıyla vatanı korumaya gitmişti. Şimdi böyle bir tabloyu görünce ister istemez huzursuz oluyoruz, bir şey diyemiyorum. Allah bunu yapanları bildiği gibi yapsın. Bunu yapanların yandaşlarını da kahrı perişan etsin. Çünkü bizim içimiz yanıyor. Yani bu taştan ne istediniz. Zaten olan olmuş, kanımızı vermişiz. Bu taşı kırınca elinize ne geçti" ifadelerini kullandı.

Mehmet Topraksüren, 28 Ağustos 2011 tarihinde, Hakkari Şemdinli'de göreve gittiği sırada terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu şehit olmuştu. - ŞANLIURFA