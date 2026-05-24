Şehit J.Er Ahmet Aran, Gördes'te Dualarla Anıldı

Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te PKK'nın hain saldırısında şehit olan 33 askerden J.Er Ahmet Aran, Manisa'nın Gördes ilçesinde kabri başında düzenlenen programla dualar eşliğinde anıldı. Anma programına jandarma personeli, okul müdürü ve imam hatip katıldı.

Şehit J.Er Ahmet Aran, Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te PKK'nın hain saldırısında şehit edilen 33 asker arasında yer alırken, yıl dönümünde Gördes'te düzenlenen programla dualarla anıldı.

Bingöl'de 24 Mayıs 1993 tarihinde terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit düşen 33 askerden biri olan Şehit Jandarma Er Ahmet Aran, şehadetinin yıl dönümünde Manisa'nın Gördes ilçesinde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Gördes Kabristanlığı'nda gerçekleştirilen anma programına İlçe Jandarma personelleri, Güneşli Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan ile TOKİ Camii İmam Hatibi Abdülmuhtalip Yılmaz katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği programda Şehit J.Er Ahmet Aran, kabri başında rahmet ve minnetle yad edildi. Duygusal anların yaşandığı anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
