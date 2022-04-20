Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi - Haberler

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Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Ağrı'da tören düzenlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için memleketi Ağrı'da cenaze töreni düzenlendi.

AĞRI (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için memleketi Ağrı'da cenaze töreni düzenlendi.

Havaalanında resmi törenle karşılanan şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi daha sonra Ulu Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi toprağa verilmek üzere Hamur ilçesine götürüldü. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cenaze, İnfaz, Şehit, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

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