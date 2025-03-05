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Şehit doktorun naaşı Samsun'da

Şehit doktorun naaşı Samsun'da
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Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan doktorun naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan doktorun naaşı memleketi Samsun'a getirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yaparken 17 Şubat'ta gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit Operasyon Bölgesi Kuzey Irak'ta rahatsızlanan 33 yaşındaki Samsunlu Doktor Koray Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Doktor Koray Arslan'ın naaşı askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi burada törenle karşılandı. Şehit doktorun annesi Bahar, babası Recep ile kardeşleri Burak ve Yılmaz Arslan büyük üzüntü yaşarken, eşi Elena Arslan da gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin naaşı yarın Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'na defnedilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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