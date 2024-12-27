Şehit babasının evi alevlere teslim oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Şehit Kurtuluş Bozyiğit'in babasına ait evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın Kocagür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1997 yılında 21 yaşında Şırnak'ta şehit olan Kurtuluş Bozyiğit'in babası Ali Bozyiğit'e ait iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler evdeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı evin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında sinir krizi geçiren bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Evi yanan şehit babası Ali Bozyiğit, "Alt katta otururken bir anda ev yanmaya başladı, ne olduğunu anlayamadım" diye konuştu. - AYDIN