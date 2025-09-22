Şehit babası hayatını kaybetti

Giresun'da 1999 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Muhammet Güçlü'nün babası İsmail Güçlü (70), Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası İsmail Güçlü, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güçlü'nün oğlu Jandarma Komando Er Muhammet Güçlü, 20 Mayıs 1999'da Giresun'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşmüştü.

İsmail Güçlü'nün cenazesi, bugün öğle vakti Kandıra'ya bağlı Merkez Erikli Belenköy Camisinde kılınacak namazın ardından köy mezarlığına defnedilecek. - KOCAELİ