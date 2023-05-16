Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda ailesi Şanlıurfa'da yaşayan Uzman Çavuş Gaffar Mayik şehit oldu.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün sıcak temas sağlanan PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Gaffar Mayik hastanede tedavi altına alındı. Haberi alan askerin Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan ailesi, Şırnak'a gitmek için yola çıktı.

Şehit haberini yolda aldılar

Yolda çocuklarının şehit olduğunu öğrenen ailesi, Şanlıurfa'ya geri döndü. Şehidin yaşandığı eve giden yetkililer ise Türk bayrağı astı.

Şehit Adıyaman nüfusuna kayıtlı

Adıyaman'ın Samsat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin nerede defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

Mahmut ve Naime Mayik çiftinin 2'si erkek 5 çocuğundan en büyüğü olan Gaffar Mayik'in bekar olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA