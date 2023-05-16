Şehit ateşi Kocaeli'ye de düştü

Şehit Serkan Ölmez'in ailesi cenaze için Tarsus'a götürülecek

KOCAELİ - Şırnak'ta iki terör örgütünün etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen Serkan Ölmez'in eşi Melek Ölmez, acı haberi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşadıkları evde aldı. Acılı aile, Tarsus'ta yapılacak cenazeye katılmak üzere jandarma eşliğinde yola çıktı.

Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez (38)'in eşi ve çocukları cenaze için Tarsus'a götürülüyor. Şehit Serkan Ölmez'in eşi Melek Ölmez ile 8 ve 13 yaşındaki 2 oğluna acılı haber Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı tarafından İzmit Yuvam Akarca Konutlarında yaşadıkları evde verildi. Haberin ardından aile yasa boğulurken Tarsus'ta gerçekleştirilecek cenazeye gitmek için hazırlanmaya başladı. Jandarma ekipleriyle beraber Melek Ölmez, Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürülecek, ardından Tarsus'a cenazeye katılacak. Şehit Serkan Ölmez'in daha önce 2013 ve 2020 yılları arasında İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda İz Takip Köpeği Unsur Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.