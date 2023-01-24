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Şehit ateşi Hatay'a düştü, baba evine Türk bayrakları asıldı

3. Sayfa Haberleri

Şehit ateşi Hatay'a düştü, baba evine Türk bayrakları asıldı

Ağrı'da askeri aracın yaptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay'ın acı haberi Hatay'daki baba ocağına ulaştı.

Ağrı'da askeri aracın yaptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay'ın acı haberi Hatay'daki baba ocağına ulaştı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri araç buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan ve Doğubeyazıt Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Er Ali Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitlerden Uzman Çavuş Muammer Ay'ın acı haberi memleketi Hatay'da baba evine ulaştı. Merkez Antakya'nın Akasya Mahallesi'nde yaşayan anne Müjgan ve babası Bahaddin Ay'a acı haber yetkililer tarafından verildi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay Ağrı 3. Sayfa Haberler

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