Şehit asker kabri başında dualarla anıldı Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz, şehadetinin 17. yılında kabri başında dualarla anıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz, şehadetinin 17. yılında kabri başında dualarla anıldı. Hakkari Çukurca 3'ncü Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 19 Temmuz 2005 tarihinde Çukurca- Hakkari karayoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Erkut Yılmaz, şehadetinin 17'nci yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri İmamı Necattin Boyun hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi. Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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