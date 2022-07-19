Şehit asker kabri başında dualarla anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit asker kabri başında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şehit asker kabri başında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz, şehadetinin 17. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Erkut Yılmaz, şehadetinin 17. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Hakkari Çukurca 3'ncü Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 19 Temmuz 2005 tarihinde Çukurca- Hakkari karayoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Erkut Yılmaz, şehadetinin 17'nci yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri İmamı Necattin Boyun hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title