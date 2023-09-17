Şehit amcasının ismi verildi o da genç yaşta hayatını kaybetti

1995 yılında şehit olan amcası Cafer Kaşan'ın isminin verildiği genç 18 yaşında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Kayarcık köyünden Cafer Kaşan (29) Uzman Çavuş oldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görev yaparken 1995 yılında Ağrı'da şehit düştü. Kaşan'ın şehit olmasının ardından dünyaya gelen yeğenine şehidin adı verildi. Şehidin adının verildiği Cafer Kaşan (18) ise arkadaşlarıyla birlikte 8 Eylül günü gezmeye çıktı. Gece Kaşan'ın bindiği motosiklet ile arkadaşının kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Alperen Önal (19) hayatını kaybederken Cafer Kaşan ile arkadaşı Durmuş Bozkurt ağır yaralandı. Yaralılar Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Ancak olaydan sonra Cafer Kaşan'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit olan amcasının adı verilen Kaşan'da onun gibi genç yaşta hayatını kaybetti. Kaşan, köy mezarlığında toprağa verildi. Diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA