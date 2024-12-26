Şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek misafir oldu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, şehit aileleri ve yakınlarını tek tek ziyaret ederek misafir oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 2016 yılında meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan, Polis Memuru Kazım Esmer'in babası Mehmet Esmer'i ziyaret etti. Yılmaz, daha sonrasında 1985 yılında Kocaeli'nde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan, Polis Memuru Fikret Turanlı'nin eşi Mine Turanlı, 2004 yılında Sakarya ilinde meydana gelen kaza sonucu şehit olan, Polis Memuru Fatih Esin Ertürk'ün eşi Ayşe Ertürk'ü ve son olarak da 2005 yılında Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Yusuf Ocak'ın kardeşi Sinan Ocak ve ailesine ziyarette bulundu.

Hakan Yılmaz, aziz şehitlerin ailelerine güven tazeleyerek devletin her zaman yanında olduğunu ve bu milletin kahramanları tarih boyunca unutulmayacağını söyledi. - BİLECİK