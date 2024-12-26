Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu

Şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek misafir oldu

Şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek misafir oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, şehit aileleri ve yakınlarını tek tek ziyaret ederek misafir oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, şehit aileleri ve yakınlarını tek tek ziyaret ederek misafir oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 2016 yılında meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan, Polis Memuru Kazım Esmer'in babası Mehmet Esmer'i ziyaret etti. Yılmaz, daha sonrasında 1985 yılında Kocaeli'nde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan, Polis Memuru Fikret Turanlı'nin eşi Mine Turanlı, 2004 yılında Sakarya ilinde meydana gelen kaza sonucu şehit olan, Polis Memuru Fatih Esin Ertürk'ün eşi Ayşe Ertürk'ü ve son olarak da 2005 yılında Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Yusuf Ocak'ın kardeşi Sinan Ocak ve ailesine ziyarette bulundu.

Hakan Yılmaz, aziz şehitlerin ailelerine güven tazeleyerek devletin her zaman yanında olduğunu ve bu milletin kahramanları tarih boyunca unutulmayacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
img

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
img

İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
Yılın son 'parti' anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu
Son "parti" anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.