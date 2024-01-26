Gazeteci Can Ataklı'ya şehit aileleri ve babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hapis cezası talebi

Gazeteci Can Ataklı hakkında, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında, 25 Aralık 2023'de sosyal medyada paylaşılan videoda şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Can Ataklı 'şüpheli' sıfatıyla yer alırken, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Memur Sendikalarının da arasında olduğu 6 'müşteki' bulundu.

Sözlerinin kışkırtıcı ve ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2023'te sosyal medya platformunda video yayınlandığı, video incelemesi sonucunda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu içeren sözlerin bulunduğu ve re'sen soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı. İddianamede, şüpheli Ataklı'nın sözlerinin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu aktarıldı.

Endişe verecek şekilde bir etki oluşturduğu kaydedildi

Videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ve grup tarafından yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğunun belirtildiği iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

"Üzülen, kırılan ve öfkelenen bütün şehit ailelerinden özür dilediğimi dile getirdim"

Şüpheli Ataklı'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, "Son 25 yıl içerisinde en az 3 bin televizyon programı yaptım, bütün bu yazarlık ve televizyon yorumculuğu hayatımda 1 ya da 2 dava ile karşılaştım. Yazarlık ve televizyon sunuculuğu sürecinde ve yaşamım boyunca teröre ve özellikle PKK terörüne karşı hep dik durdum. Türkiye'nin terörle mücadelesine mesleğim boyunca en güçlü desteği verdiğime inanıyorum. Soruşturmaya konu olan videodaki sadece 9 saniyelik bir bölüm maksatlı biçimde kesilip sosyal medya üzerinden paylaşılarak tüm hayatım boyunca hiç rastlamadığım bir linç kampanyasına dönüştürüldü. Söz konusu 9 saniyelik bölümün önü ve arkası aslında hiçbir şekilde suç işleme kastım olmadığını, hep saygı duyduğum şehitler ve ailelerine hakaret içermediği görülmektedir. Nitekim o sözleri söylediğim anın hemen ardından bu sözlerim elbette acılı babaya değil ona mikrofon tutanlaradır dedim. Gelen tepkiler üzerine bir gün sonraki aynı kanalda yayınlanan videomda açılan linç kampanyasını anlattığım gibi oluşturulan algının etkisinde kalarak üzülen, kırılan ve öfkelenen bütün şehit ailelerinden özür dilediğimi dile getirdim ve bunu da videonun görünür yerine başlık olarak koydum" dediği aktarıldı.

"Derin bir üzüntü duydum"

İfadesinin devamında Ataklı'nın, "Şehit ailelerine saygısızlık hakaret halkı kin ve nefrete sürüklemek ve yalan bilgiyi alenen yayma suçlarının tarafıma atfedilmesinden derin bir üzüntü duydum. Yapılanın organize bir linç ve algı operasyonu olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar ki meslek yaşamımın da yazdıklarımın söylediklerimin göz önüne alınarak asla suçlu olmadığımı beyan etmek istiyorum" dediği de kaydedildi.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına 19 Mart tarihinde İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL