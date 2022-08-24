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Şehirlerarası otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

TEM otoyolunda şehirlerarası bir otobüsün hız yaptığı anlar kameraya yansıdı.

TEM otoyolunda şehirlerarası bir otobüsün hız yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü "Bu arkadaş can taşıyor bir de 130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne istikametine giden şehirlerarası bir otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerası ile başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüyü çeken sürücü şehirlerarası otobüs sürücüsü için "Bu arkadaş can taşıyor bir de 130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve Mardin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan otobüs kazalarında aralarında 2 İHA muhabirinin de bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, kazalar tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

(Burak Uğur - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı TEM Otoyolu İstanbul Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler

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