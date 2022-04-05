Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi - Haberler

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Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 101 gram eroin ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 101 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya-Antalya karayolunda yaptığı uygulamada Antalya'dan Aksaray'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapılırken, yolcularında kimlikleri kontrol edildi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği yolculardan T.E.'nin (48) üzerinde yaptığı aramada 101 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir, Hisarcık, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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