Şehir merkezine düzensiz göçmen bırakan şoförü mahalleli yakaladı...O anlar kamerada

Sokak arasına kaçan göçmenler güvenlik kameralarına yakalandı

Düzensiz göçmenlerden 11'i yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahalle arasına bir minibüs düzensiz göçmen bırakan minibüs şoförü mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, sokak arasına kaçan düzensiz göçmenlerden 11'i polis tarafından yakalandı.

Olay bugün saat 09.00 sıralarında Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokağa park eden minibüsten onlarca düzensiz göçmenin indiğini görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada sokağa çıkan mahalle sakinleri minibüs şoförünü yakalayıp yere yatırarak etkisiz hale getirirken, şoföre tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri düzensiz göçmenleri Marmaris şehir merkezine bırakan şoförü gözaltına aldı. Polis ekipleri sokak aralarına kaçan düzensiz göçmenlerden 11'ini yakalarken, diğer düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca minibüste yapılan aramada 2 lastik bot, bir bot motoru ve 3 bidon benzin ele geçirildi.

"Göçmenleri güvenlik kamerası kaydetti"

Minibüsten inen düzensiz göçmenlerin sokak aralarında ellerinde bavul ve çantaları ile ilerlemesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.