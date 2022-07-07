Seyir halindeki otomobil, yolcu midibüsüne böyle çarptı Seyir halindeki otomobil, yolcu midibüsüne böyle çarptı Araç hurdaya döndü, kaza abı kameraya yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Seyir halindeki otomobil, yolcu midibüsüne böyle çarptı Araç hurdaya döndü, kaza abı kameraya yansıdı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Kaza, Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. 8085. sokaktan Terminal Caddesi istikametine seyir halindeki Hakan Yardan'ın kullandığı 07 LTV 78 plakalı otomobil, Terminal Caddesi girişinde yolcu almak için durakta bekleyen Bülent Doğan'ın kullandığı 07 J 2129 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazada, midibüse arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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