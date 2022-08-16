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Şehir eşkıyası sokak ortasında havaya ateş açıp kaçtı

Şehir eşkıyası sokak ortasında havaya ateş açıp kaçtı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki genç motosiklet ile gelen şehir eşkıyaları sokakta silah ile rastgele havaya ateş açtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki genç motosiklet ile gelen şehir eşkıyaları sokakta silah ile rastgele havaya ateş açtı. Açtıkları ateş sonucu kaçan şehir eşkıyalarının o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bindikleri motosiklet ile sokağa gelen şehir eşkıyaları geldikleri sokakta motosikleti durdurdu. Kısa bir süre sonra belindeki silahı çıkaran şehir eşkıyası havaya ateş açmak istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine bir süre silahı kurcalayan şahıs tekrar silahı havaya doğrultarak 3 el ateş açtı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sokaktan hızlıca uzaklaşan şehir eşkıyalarının o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan biri bisiklet üzerinde beklerken diğeri ise havaya rastgele ateş açtıktan sonra birlikte hızla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa 3. Sayfa Haberler

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