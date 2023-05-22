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Şehir dışından gelip Düzce'de dileniyorlar

Şehir dışından gelip Düzce'de dileniyorlar

3. Sayfa Haberleri

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan denetimlerde vatandaşların duygularını sömüren dilencileri yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yapılan denetimlerde vatandaşların duygularını sömüren dilencileri yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ortak yaşam alanlarında huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdürüyor. Vatandaş ihbarları ve rutin denetimlerle kent merkezinde muhtelif noktalarda denetim yapan ekipler son olarak Atatürk Devlet Hastanesi çevresini mesken edinen genç kadının küçük çocuğu ile birlikte dilendiğini fark etti. Anında müdahale eden ekipler, anne ve çocuğunun il dışından Düzce'ye geldiğini tespit etti. Zabıta karakolunda yapılan araştırmada üzerinden çıkan bir miktar paraya el koyarak Kabahatler Kanunu dahilinde işlem uyguladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere karşı denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü Düzce Belediyesi Zabıta Düzce 3. Sayfa Haberler

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