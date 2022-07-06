Şehidin operasyona gitmeden önce ailesine gönderdiği son videosu yürekleri dağladı - Haberler

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Şehidin operasyona gitmeden önce ailesine gönderdiği son videosu yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehidin operasyona gitmeden önce ailesine gönderdiği son videosu yürekleri dağladıKilit operasyonunda şehit olan Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine gönderdiği video yürekleri dağladı.

Şehidin operasyona gitmeden önce ailesine gönderdiği son videosu yürekleri dağladı

DÜZCE Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine gönderdiği video yürekleri dağladı.

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada şehit düşen Düzceli Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine video gönderdiği ortaya çıktı. Ailesine son dakikada bir haber geldiğini ve operasyona gittiğini belirten Şehit Bal, "Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizlerde Allah'a emanetsiniz. Görüşüz inşallah" dediği anları çekip ailesine gönderdi.

Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, " Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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