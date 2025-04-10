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Şehidin ismi yaşatılacak

Şehidin ismi yaşatılacak
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İstanbul'da görevliyken, teröristlerce uğradığı silahlı saldırı sonucu 2 Ekim 1995 tarihinde şehit olan Polis Memuru Ali Ünlü'nün anısı, Afyonkarahisar'da konferans salonunda yaşatılacak.

İstanbul'da görevliyken, teröristlerce uğradığı silahlı saldırı sonucu 2 Ekim 1995 tarihinde şehit olan Polis Memuru Ali Ünlü'nün anısı, Afyonkarahisar'da konferans salonunda yaşatılacak.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şehit Ali Ünlü Konferans Salonu açılışı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile eşi Nurten Erol ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Üzeyir Taşdelen katıldı. Ardından şehit ailelerine ve kahraman gazilere yemek ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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